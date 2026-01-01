به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسی‌های انجام‌شده، استفاده یک منزل مسکونی از ماینر‌های غیرمجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع‌آوری این دستگاه‌ها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.

وی افزود: در این منزل تعداد ۴۱ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد و دستگاه‌ها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

حاجی پور بیان داشت: شهروندان هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.