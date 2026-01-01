همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام جواد (ع) و روز پسر دومین مراسم جشن پسران ایران زمین با تجلیل از نخبگان جوان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید محمد حسین مولانا دبیر برگزاری جشن پسران ایران زمین با بیان اینکه این جشن برای دومین سال متوالی در تبریز برگزار می شود گفت:میلاد امام جواد علیهالسلام جوانترین امام شیعیان فرصتی برای بازخوانی کرامت، مسئولیت پذیری و هویت بخشی به نوجوانان پسر در پرتو سیره اهلبیت (ع) است و بستری برای شناسایی نخبگان جوان آذربایجان شرقی است.
گفتنی است در تقویم رسمی کشورمان سالروز ولادت امام جواد (ع) روز پسر نامگذاری شده است.