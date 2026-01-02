در آستانه ولادت فرخنده حضرت علی (ع) و روز پدر؛ رئیس‌کل دادگستری گلستان از آزادی ۷۴ نفر از مددجویان زندان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی در بازدید از زندان گنبدکاووس این خبر را اعلام کرد و گفت: ۲۳ نفر از افراد آزاد شده محکومان مالی هستند که به کمک خیران و ستاد دیه از زندان آزاد شدند.

آسیابی افزود: ۵۱ نفر دیگر از مددجویان هم با اعطای مرخصی پایان حبس از ناحیه دادستان‌های استان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان از اعطای مرخصی ۵ روزه به مددجویان واجد شرایط زندان‌های استان هم خبر داد و افزود: این مرخصی در آستانه میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر با موافقت دادستان‌های استان به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۰۰ نفر از محکومان مالی در قالب کمک‌های ستاد دیه و خیران از زندان آزاد شده‌اند.