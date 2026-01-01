جدول لیگ برتر فوتبال در پایان نیم فصل نخست

نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی سپاهان و ایستادن پرسپولیس و استقلال به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جدول به پایان رسید.