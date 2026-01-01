پخش زنده
امروز: -
نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی سپاهان و ایستادن پرسپولیس و استقلال به ترتیب در رتبههای دوم و سوم جدول به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال امروز با برتری ۲ به یک استقلال برابر میزبان خود سپاهان در دیداری بجامانده از هفته دهم به پایان رسید.
نیم فصل دوم لیگ برتر از تاریخ ۲۶ دی آغاز خواهد شد. پیگیری خواهد شد.
جدول لیگ برتر در پایان نیم فصل نخست به شرح زیر است:
۱. سپاهان: ۳۰ امتیاز
۲. پرسپولیس تهران: ۲۸ امتیاز
۳. استقلال تهران: ۲۵ امتیاز
۴. چادرملو اردکان: ۲۴ امتیاز
۵. تراکتور تبریز: ۲۳ امتیاز
۶. گلگهر سیرجان: ۲۳ امتیاز
۷. ملوان بندرانزلی: ۲۲ امتیاز
۸. خیبر خرمآباد: ۲۱ امتیاز
۹. فجر سپاسی شیراز: ۱۸ امتیاز
۱۰. فولاد خوزستان: ۱۶ امتیاز
۱۱. استقلال خوزستان: ۱۶ امتیاز
۱۲. پیکان تهران: ۱۵ امتیاز
۱۳. آلومینیوم اراک: ۱۵ امتیاز
۱۴. ذوبآهن اصفهان: ۱۴ امتیاز
۱۵. شمسآذر قزوین: ۱۳ امتیاز
۱۶. مس رفسنجان: ۸ امتیاز