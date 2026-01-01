در آستانه ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، جمعی از فرهنگیان استان خوزستان در قالب کاروان راهیان مقاومت به استان کرمان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تعدادی از فرهنگیان استان خوزستان به منظور شرکت در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در قالب کاروان راهیان مقاومت به ساتان کرمان اعزام شدند.

هدف از اعزام این کاروان تجدید بیعت معلمان و فرهنگیان با آرمان‌های سردار سلیمانی و امام خمینی (ع) و شهدای گرانقدر ایران اسلامی و آشنایی بیش از پیش ا فرهنگ ایثار و مقاومت است.