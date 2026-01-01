پخش زنده
بسیج دانشآموزی آذربایجان غربی در دهمین دوره جشنواره ملی مالک اشتر بسیج موفق به کسب عنوان موفقترین سازمان استانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ارزیابی سراسری انجامشده در سطح سازمان بسیج، بسیج دانشآموزی آذربایجان غربی به عنوان موفقترین سازمان استانی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
رئیس بسیج دانشآموزی استان، ضمن قدردانی از حمایتها و تلاشهای مجموعه همکاران خود اظهار کرد: این عنوان متعلق به همه دانشآموزان بسیجی، مربیان دلسوز و مسئولان مدارس است که دل در گرو تربیت نسل جوان انقلابی دارند. امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد موفقیتهای بیشتر در زمینههای علمی، فرهنگی و جهادی باشیم.
جهانگیر اسلامپرست افزود: در این ارزیابی، شاخصهایی همچون مشارکت دانشآموزان در برنامههای تربیتی، ابتکار در اجرای طرحهای جهادی، توسعه فعالیتهای فرهنگی و هماهنگی با آموزش و پرورش از معیارهای اصلی بوده است.
در سالهای اخیر، بسیج دانشآموزی آذربایجان غربی با اجرای طرحهای ابتکاری در حوزه مهارتآموزی و تقویت روحیه خودباوری در دانشآموزان، توانسته است الگوی موفقی در سطح کشور ارائه دهد.