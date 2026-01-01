پخش زنده
۳۰۵ طرح حوزهی زیرساختهای ارتباطی و فن آوری اطلاعات امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ۳۰۵ طرح حوزهی زیرساختهای ارتباطی و فن آوری اطلاعات امروز با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشت و بطور همزمان و مجازی در شهرستانهای مختلف گیلان به بهره برداری رسید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در دیدار با فعالان، نخبگان و دانشجویان حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن بررسی ظرفیتهای گیلان، در جریان مطالبات و پیشنهادهای فعالان این حوزه در خصوص توسعه زیرساختها و اقتصاد دیجیتال و تحول در حوزه کشاورزی مطرح کردند.