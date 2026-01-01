پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: عملیات بازگشایی راههای روستایی در شهرستان شوشتر که بر اثر بارندگی اخیر مسدود شده اند، ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بارندگیهای سیل آسای اخیر سبب مسدودشدن برخی مسیرهای روستایی در شهرهای مختلف استان ازجمله شوشتر شده است.
وی با اشاره به تلاش راهداران برای بازگشایی مسیرهای روستایی شهرستان شوشتر، افزود: تلاش داریم تا ۴۸ ساعت آینده همه محورهای روستایی بازگشایی شوند و تردد روستائیان تسهیل شود.
علی عبدالهی، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: خسارتهای وارد شده به اراضی کشاورزی و خانهها در نقاط مختلف استان برای وزارت کشور ارسال خواهد شد تا در اسرع وقت جبران شود.