پخش زنده
امروز: -
امام جمعه قصرشیرین گفت: مردم شهرستان خواستار بهرهمندی از ظرفیتهای مرزی، فعالسازی قانون تجارت مرزی و برخورداری از عواید آن هستند تا رونق اقتصادی و معیشتی منطقه تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجتالاسلام حامد آرمند امروز در همایش طلاب و روحانیون غرب استان کرمانشاه با موضوع عنوان بصیرت سلیمانی در سایه ولایت علوی گفت: بی بهره بودن مردم از عواید مرزی به عنوان یک مطالبه بحق موجب نارضایتی مرزنشینان شده است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه مرزهای اقتصادی و فعالسازی ظرفیتهای منطقه گفت: مردم شهرستان قصرشیرین از تعطیلی قانون تجارت مرزی با وجود برخورداری از بیشترین نوار مرزی مشترک با کشور عراق، گلایه دارند و خواستار بهرهمندی عادلانه از این ظرفیتها همانند دیگر شهرستان های مرزی هستند.
او افزود: شهرستان قصرشیرین در مجاورت مرز قرار دارد، اما آنگونه که باید از ظرفیتهای مرزی برای بهبود معیشت و ایجاد اشتغال مرزنشینان منطقه استفاده نشده و این موضوع موجب نگرانی و نارضایتی شهروندان شده است.
امام جمعه قصرشیرین گفت: فعال شدن تجارت مرزی و برخورداری مرزنشینان از عواید مرزی میتواند جان تازهای به اقتصاد منطقه ببخشد، گردش مالی و اشتغال ایجاد کند و زمینه ارتقای رفاه مردم را فراهم آورد، اما تا کنون این فرصتها مغفول مانده است.
وی با اشاره به تلاش مسئولان و ستادهای استانی و شهرستانی افزود: موفقیت استان کرمانشاه در کسب ۹۶۸ امتیاز از هزار امتیاز در ارزیابی ستادهای اربعین، نمونهای از همکاری مسوولان، مردم و مواکب است و نشان میدهد که با هماهنگی و پیگیری، امکان مدیریت و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتها وجود دارد.
حجتالاسلام آرمند گفت: انتظار میرود مسئولان استانی و شهرستانی با برنامهریزی عملی، مرزها و ظرفیتهای اقتصادی را فعال و زمینه توسعه پایدار و بهبود معیشت مردم را فراهم کنند.