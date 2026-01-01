پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم شرستانهای زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامهریزی استان از ارتقا یک رتبه ای استان در حوزه اعتبارات عمرانی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ محمدی با اعلام اینکه استان زنجان در حوزه اعتبارات عمرانی امسال از رتبه۲۷ به ۲۶ رسیده است گفت:انتظار ما از اهالی رسانه این است که به جای زیر سؤال بردن عملکرد جمعی یک استان که شامل نمایندگان، استاندار و کل دستگاههای اجرایی میشود، نقدها را بهصورت فردی و مشخص مطرح کنند.
وی با دفاع از عملکرد دولت در جذب منابع مالی غیرمنتظره از جمله جذب اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان، تجهیزات حیاتی مانند دستگاههای MRI برای مراکز درمانی استان به انضمام ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار و بر ادامه تلاشها برای جذب اعتبارات خارج از بودجه استانی تأکید کرد.
نماینده مردم شرستانهای زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به مسائل زیرساختی استانی نیز اشاره کرد و افزود: مسئله ۳۶ ساله الحاق شمال شرقی شهر زنجان در حال پیگیری است؛ علاوه بر این، پیگیریهای ما برای تأمین قیر رایگان جهت روکش ۴۰ کیلومتر آسفالت مازاد بر سهمیه نیز ادامه دارد تا به بهبود وضعیت جادههای استان کمک کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف از جمله راهآهن، محرومیتزدایی و طرحهای عمرانی خرد و کلان، افزود: باید عملکرد کلی استان و تلاشهای مجموعه مدیران، نمایندگان و دستگاههای اجرایی به درستی و به صورت جامع منعکس شود.