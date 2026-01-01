پخش زنده
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی اعلام کرد: کولاک در محورهای ارتباطی استان ادامه دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دراطلاعیه شماره ۱۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی آمده است: کولاک شدید در محورهای نقده پیرانشهر، اشنویه پیرانشهر، چالدران و منطقه مرگور ارومیه استمرار دارد، اما باتوجه به تلاش راهداران درحال حاضر هیچ محور اصلی استان مسدود نیست.
هموطن عزیز کولاک فقط بارش برف نیست، طوفان و برف که نه تنها تردد را مختل بلکه عملیات راهداری و امدادرسانی را دچار مشکل میکند، در ساعات بروز کولاک، تنها راه حفظ ایمنی و جلوگیری از حوادث جبرانناپذیر، عدم تردد مطلق در این محورها میباشد.
از تمامی رانندگان و هموطنان عزیز اکیداً درخواست میشود از هرگونه سفر غیرضروری به محورهای کوهستانی، ارتفاعات و گردنهها جداً خودداری نمایند و اطلاعات لازم از شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان اخذ گردد.
عدم توجه به این هشدارها، خطر انسداد مسیر، گرفتار شدن در کولاک، بروز حوادث رانندگی و به خطر افتادن جان سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.