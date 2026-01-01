نیرو‌های آتش‌نشانی مشهد با انجام عملیاتی فوری، کارگری را که درون یک چاه سقوط کرده بود، نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: پس از دریافت گزارش سقوط یک فرد به داخل چاه در محدوده منطقه ۱۷ شهریور، تیم‌های تخصصی نجات از ایستگاه‌های ۲ و ۲۴ به محل حادثه اعزام شدند.

آتشپاددوم حسین صالح افزود: در این حادثه کارگری ۴۰ ساله‌ با تلاش نیرو‌های امدادی و با بهره‌گیری از تجهیزات ویژه از عمق چاه نجات یافت و به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.