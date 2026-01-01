همایش بصیرتی بزرگداشت حماسه ۹ دی با هدف تبیین ابعاد مختلف این حماسه ماندگار در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال‌غرب نزاجا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرتیپ دوم ستاد ابراهیم عابدی فرمانده آماد و پشتیبانی شمال غرب ارتش گفت:همایش بصیرتی بزرگداشت حماسه ۹ دی با هدف تبیین ابعاد مختلف این حماسه ماندگار و نقش بصیرت و ولایت‌مداری در مقابله با فتنه‌ها در این فرماندهی برگزار شد.

سرتیپ دوم ستاد عابدی با اشاره به فتنه سال ۸۸، حماسه ۹ دی را نماد حضور آگاهانه و به‌ موقع ملت ایران در دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دانست.

وی اضافه کرد: حضور مردم انقلابی در حماسه ۹ دی موجب خنثی‌سازی فتنه‌ها و تقویت وحدت ملی شد.

فرمانده آماد و پشتیبانی شمال غرب ارتش گفت:هدایت های هوشمندانه مقام معظم رهبری و حضور به موقع ملت محاسبات دشمن را بر هم زد و نشان داد که ملت ایران در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دچار تردید نخواهند شد.

سرتیپ دوم ستاد عابدی با تاکید بر ضرورت بصیرت افزایی و دشمن‌شناسی در جامعه افزود:مقابله با جنگ نرم و عملیات رسانه‌ای دشمنان تنها با بصیرت و افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی و تبعیت از رهنمود‌های مقام معظم رهبری ممکن خواهد بود.

گفتنی است این همایش در راستای تبیین ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حماسه ۹ دی و بررسی نقش آگاهی و بصیرت در حفظ دستاورد‌های نظام اسلامی و انقلاب اسلامی برای کارکنان پایور برگزار شد.