به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، بزرگترین جشن میلاد امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در خوزستان و ویژهبرنامه ایرانسرود ۴ در جوار بارگاه ملکوتی حضرت دانیال نبی علیهالسلام در شهرستان شوش برگزار شد.
این آیین باشکوه با حضور گسترده مردم مؤمن، اقشار مختلف جوانان و خانوادهها، و جمعی از مسئولان استانی و شهری همراه بود و فضای معنوی و شور علوی سراسر محوطه حرم را فرا گرفت.
در این ویژهبرنامه، ۶ گروه سرود منتخب از نقاط مختلف استان خوزستان به اجرای آثار فاخر و حماسی پرداختند که مضمون آنها عشق، ولایتمداری و خدمت به مردم در مسیر ارزشهای علوی بود.
اجرای هماهنگ این گروهها مورد استقبال چشمگیر حاضران قرار گرفت و جلوهای زیبا از وحدت فرهنگی و هنری خوزستان را به نمایش گذاشت.
این مراسم همچنین با حضور شاعر بینالمللی مرتضی حیدری آلکثیر همراه بود که با شعرخوانی شورانگیز خود درباره مقام والای امام علی علیهالسلام، معنویت مجلس را دوچندان کرد. اشعار وی که در وصف عدالت، شجاعت و انسانیت امیرالمؤمنین سروده شدهاند، تحسین فراوان مخاطبان و اهالی شعر و ادب را برانگیخت.
بزرگترین جشن میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) در خوزستان و ویژهبرنامه ایرانسرود ۴، امسال نقطه عطفی در برنامههای فرهنگی خوزستان بود و فضای همدلی و ارادت مردم به اهل بیت علیهمالسلام را به شکلی کمنظیر جلوهگر ساخت. این رویداد، علاوه بر نمایش توان هنری گروههای سرود، نمادی از پیوند فرهنگ دینی با هنر مردمی و تلاش سازمان تبلیغات اسلامی برای ترویج معارف اهل بیت در قالبهای خلاق و هنری به شمار میآید.