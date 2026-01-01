به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان و امام جمعه کرمان، فرماندار شهرستان راور، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه کبیر امام خمینی (ره) راور برگزار شد.

در این مراسم معنوی که با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدا و تبیین مکتب و راه سردار دل‌ها سازماندهی شده بود، حاضران با آرمان‌های شهدا و جبهه مقاومت تجدید بیعت کردند. پیمان سلطانی‌نژاد، همسر شهیده فاطمه سلطانی‌نژاد و پدر شهیدان محمدامین و ریحانه (دختر کاپشن صورتی، گوشواره قلبی) نیز از جمله شرکت‌کنندگان برجسته این آیین بود.

این رویداد، نمادی از وفاداری مردم راور به ارزش‌های انقلابی و مقاومت بود و بر ضرورت حفظ میراث شهدا در برابر چالش‌های منطقه‌ای تأکید داشت.