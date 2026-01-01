پخش زنده
آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در راور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت با حضور حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان کرمان و امام جمعه کرمان، فرماندار شهرستان راور، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه کبیر امام خمینی (ره) راور برگزار شد.
در این مراسم معنوی که با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدا و تبیین مکتب و راه سردار دلها سازماندهی شده بود، حاضران با آرمانهای شهدا و جبهه مقاومت تجدید بیعت کردند. پیمان سلطانینژاد، همسر شهیده فاطمه سلطانینژاد و پدر شهیدان محمدامین و ریحانه (دختر کاپشن صورتی، گوشواره قلبی) نیز از جمله شرکتکنندگان برجسته این آیین بود.
این رویداد، نمادی از وفاداری مردم راور به ارزشهای انقلابی و مقاومت بود و بر ضرورت حفظ میراث شهدا در برابر چالشهای منطقهای تأکید داشت.