به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میز خدمت در مسجد حسین ابن علی با حضور مسئولین شهرستان سلماس و اقشار مختلف مردم منطقه کم‌برخوردار برگزار شد.

این آیین به منظور رسیدگی به مشکلات محلی و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولین ترتیب یافت و مردم منطقه در این نشست با مسئولین به بیان مشکلات و نیاز‌های خود پرداختند.

شهروندان در این آیین مهم‌ترین درخواست‌ها و مشکلات خود را که شامل نبود لوله‌کشی فاضلاب شهری، نبود نانوایی محله، کمبود امکانات ورزشی و مشکلات بهداشتی بود، مطرح کردند

همچنین بسیاری از حاضرین از نبود زیرساخت‌های مناسب برای ارتقای سطح بهداشت و ورزش در محله‌های خود ابراز نگرانی کردند.

در این مراسم، علی علایی، فرماندار شهرستان سلماس، ضمن تشکر از حضور مردم اظهار داشت: این نشست‌ها فرصتی مناسب برای شنیدن مشکلات شما از نزدیک است و ما به مشکلات شما گوش می‌دهیم و تمام تلاش خود را برای حل مسائل مطرح شده انجام خواهیم داد.

علایی گفت: مسئله لوله‌کشی فاضلاب، کمبود نانوایی و توسعه امکانات ورزشی و بهداشتی از اولویت‌های کاری ما خواهد بود و در نزدیک‌ترین زمان ممکن پیگیری‌های لازم آغاز خواهد شد.

فرماندار سلماس همچنین به مردم اطمینان داد که همه‌جانبه به نیاز‌های منطقه رسیدگی خواهد شد و مسئولین شهرستان در کنار آنها خواهند بود تا این مشکلات برطرف شوند.

این مراسم با هدف ارتقاء سطح آگاهی مردم از روند پیگیری مشکلات محلی و همچنین افزایش تعامل بین مردم و مسئولین برگزار شد و در پایان، حضار خواستار برگزاری اینگونه نشست‌ها به‌طور منظم در آینده شدند.