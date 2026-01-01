به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان دراین دیدار با اشاره به ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های استان در حوزه‌های مختلف، بر لزوم توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی و شتاب گیری طرح‌های توسعه‌ای گیلان برای ایجاد اشتغال، توسعه خدمات رسانی و افزایش کیفیت زندگی مردم تاکید کرد.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین با استقبال ازطرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دینی و فرهنگی برای ارتقای رفاه اجتماعی و توسعه پایدار استان شد.

سیدستار هاشمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات هم با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات دراستان‌ها از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: در تلاشیم تا با همکاری مسئولان استانی، دسترسی مردم به خدمات دیجیتال و اینترنت پرسرعت را تسهیل کنیم.

وی همچنین با اشاره به نقش گیلان در توسعه کشور در حوزه‌های علمی و اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد دیجیتال، گفت: گیلان با ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و موقعیت جغرافیایی ویژه، می‌تواند به یک قطب فناوری اطلاعات وا قتصاد دیجیتال در کشور تبدیل شود.

هادی حق‌شناس استاندار هم در این دیدار با اشاره به افتتاح ۳۰۵ پروژه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات امروز در استان گفت: این پروژه‌ها نقش مهمی درافزایش کیفیت خدمات ارتباطی، توسعه اقتصاد دیجیتال و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری‌های فناورانه در گیلان خواهند داشت.