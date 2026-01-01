به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم معنوی «یاد پدران آسمانی» با حضور خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان و جمعی از بسیجیان در گلزار مطهر شهدای این شهرستان برگزار شد.

حسین فیض‌آبادی، فرماندار شهرستان ششتمد، در این آیین با بیان این که شهدا چراغ‌های هدایت و یادگاران عزیز این ملت هستند، اظهار داشت: حماسه‌آفرینی شهدا، هویت و سرمایه معنوی این شهرستان و کشور است که باید آن را پاس بداریم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

در این مراسم معنوی، حاضران با قرائت فاتحه، نثار گل و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، یاد و خاطره پدران آسمانی و شهدای والامقام انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و بر تداوم راه نورانی آنان و پاسداشت آرمان‌های بلند نظام اسلامی تأکید کردند.