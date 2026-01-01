\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0646\u06cc\u06a9\u0631\u0648\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0645\u062a \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646\u200c\u0634\u0631\u0642\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646 \u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a:\u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0633\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u0646\u0645\u0627\u0632 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0648 \u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f\u0628\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0646\u0641\u0633 \u0646\u06cc\u0632 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.