رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ماه‌نشان گفت: با وجود شرایط جوی نامساعد و وزش باد‌های شدید در ارتفاعات، راهداران این شهرستان در دو روز گذشته به‌صورت شبانه‌روزی موفق به بازگشایی مسیر ۳۴ روستا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ محمد جعفری با اشاره به تلاش پیگیر و شبانه‌روزی نیرو‌های راهداری گفت: در دو روز گذشته و در شرایط سخت جوی، راهداران با وجود باد‌های شدید و کاهش دید افقی، مسیر ارتباطی ۳۴ روستای این شهرستان را بازگشایی کردند.

وی افزود: پدیده باد شدید که موجب کاهش دید و یخ‌زدگی مسیر‌ها شده بود، عملیات راهداری را دشوار کرده بود، اما با همت و تلاش نیرو‌های مستقر در راهدارخانه‌ها، انسداد مسیر‌ها برطرف شد.

جعفری افزود: بازگشایی و نگه‌داری دائمی محور‌های اصلی و فرعی شهرستان از وظایف ذاتی اداره راهداری است و در این ماموریت نیز همه نیرو‌ها با برنامه‌ریزی منسجم، مسیر‌ها را ایمن‌سازی کردند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ماه‌نشان در ادامه گفت: علاوه بر بازگشایی مسیرها، امدادرسانی به چهار بیمار از روستا‌های صعب‌العبور و بازگشایی راه دسترسی سه روستا که دچار قطعی برق شده بودند نیز در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت انجام شد.

جعفری در پایان از همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی راهداران تقدیر کرد و گفت: راهداران شهرستان ماه‌نشان با روحیه‌ای جهادی و با وجود سرمای شدید، همواره در خط مقدم خدمت به روستاییان قرار دارند.