به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوکان گفت: از ابتدای سال جاری با تلاش دایره‌های اجتماعی کلانتری‌های سطح شهر بوکان و در راستای «اصلاح ذات‌البین»، ۷۳ درصد از پرونده‌های قابل گذشت ورودی به کلانتری‌ها به مصالحه و سازش منجر شده که در سطح استان جایگاه برتر را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ بهاری افزود: دایره‌های مشاوره کلانتری‌ها با بهره‌گیری از نیرو‌های مجرب و دارای مدارک دانشگاهی در رشته‌هایی از جمله روانشناسی، در چارچوب اقدامات جامعه‌محور پلیس فعالیت می‌کنند.

رئیس پلیس بوکان همچنین تصریح کرد: تلاش برای حصول مصالحه در پرونده‌های قابل گذشت، ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های مختلف به مراجعه‌کنندگان، گسترش ارتباطات اجتماعی پلیس با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، و اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و محلات به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله مأموریت‌های دایره‌های مشاوره کلانتری‌ها است.