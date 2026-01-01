پخش زنده
امروز: -
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: حمام تاریخی قپان شاهیندژ بعد از مرمت به موزه مردمشناسی و صنایعدستی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: حمام تاریخی قپان شاهیندژ بعد از مرمت به موزه مردمشناسی و صنایعدستی تبدیل شود.
داوود فرازی در جریان بازدید از حمام تاریخی قپان شاهیندژ اظهار کرد: مقرر شده است که این حمام باارزش تاریخی بعد از مرمت به موزه مردمشناسی و صنایعدستی تبدیل شود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: مرمت این بنای تاریخی از چند سال پیش آغاز شده و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
او با بیان اینکه هدف از راهاندازی موزه در این بنا حفظ و معرفی فرهنگ و هنر محلی به نسلهای آینده است، ادامه داد: تبدیل این حمام به موزه، فرصتی مناسب برای نمایش صنایعدستی و آداب و رسوم منطقه بوده و به جذب گردشگران کمک میکند.
فرازی گفت: این اقدام بخشی از برنامههای گستردهتر ادارهکل میراثفرهنگی استان برای حفاظت و احیای آثار تاریخی و فرهنگی منطقه است.