دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق : در پی حادثه معدن کوشک پرونده قضایی تشکیل، دستورات لازم و رسیدگی سریع به این حادثه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زمان زاده اظهار داشت: شهرستان بافق یکی از شهرستان‌های صنعتی و معدنی استان است و کارگران زیادی در این معادن مشغول به کار هستند و در تولید و توسعه کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند و تمام توان خود را بایستی برای صیانت از این قشر زحمتکش به کار بست.

دادستان عمومی و انقلاب بافق به کلیه معادن و پیمانکاران این حوزه در خصوص رعایت اصول فنی، بهداشت و ایمنی محیط کار هشدار داد و خاطر نشان کرد: مدیران معادن مکلفند برای حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم و... را تهیه و با انجام وظایف قانونی تدابیری اندیشیده شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وی افزود: قطعا چنانچه سهل انگاری، ترک فعل، قصور و یا تقصیری در حادثه اخیر صورت گرفته باشد با تکمیل تحقیقات واعلام نظر کارشناسی در دادگاه صالح؛ ضمن حفظ حقوق فردی مصدومان، باعوامل و اسباب دخیل در آن نیز با قاطعیت برخورد خواهد شد.