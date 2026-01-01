در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ۲۴ هزار شاخه گل نرگس به نیت ۲۴ هزار شهید استان خوزستان به گلزار شهدای کرمان و مزار سردار دل‌ها ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، ۲۴ هزار شاخ گل نرگس بهبهان به نیت ۲۴ هزار شهید استان خوزستان به گلزار شهدای کرمان و مزار سردار دلها ارسال شد.

این تعداد شاخه گل نرگس در قالب یک کاروان از اهواز به استان کرمان و به صورت کاملا مردمی و خودجوش ارسال شده است.

۲۴ هزار شاخه گل نرگس در ساعت یک بامداد ۱۳ دی ماه و مصادف با زمان شهادت سردار سلیمانی و ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر به زائران اهدا خواهند شد.