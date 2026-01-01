به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سیدحسن عاملی شامگاه پنجشنبه در دیدار با خانواده‌های اهدا کننده عضو، به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل در زمینه اهدای عضو اشاره کرد: این مصوبه با هدف شکل‌گیری یک فرهنگ فاخر و نهادینه‌سازی اهدای عضو در استان به تصویب رسیده است.

وی افزود: خانواده‌هایی که اعضای بدن عزیزان خود را با همتی والا و تصمیمی بزرگ اهدا می‌کنند، سهم بزرگی در احیای جان انسان‌ها دارند؛ زیرا در موارد مرگ مغزی امکان بازگشت بیمار وجود ندارد، اما با اهدای اعضای حیاتی او دست‌کم هشت عضو اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به نجات جان هشت بیمار منجر می‌شود و افزون بر آن نزدیک به ۳۰ عضو غیررئیسی نیز برای درمان و بهبود وضعیت بیماران دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

️نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل با اشاره به نیاز شدید جامعه به پیوند اعضا، بیان کرد: وقوع تصادفات و ابتلا به بیماری‌های خاص موجب از کار افتادگی اعضای بدن بسیاری از بیماران شده و هر ساعت بر تعداد نیازمندان پیوند افزوده می‌شود، در حالی که میزان اهدای عضو پاسخگوی نیاز موجود نیست و فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی جامعه دارد.

️آیت‌الله عاملی با بیان اینکه اهدای عضو زمینه‌ساز حیات دوباره بیماران است افزود: خانواده‌هایی که در این شرایط دشوار تصمیم به اهدای عضو می‌گیرند، زندگی نوینی برای بیماران نیازمند می‌آفرینند و این توفیق بزرگی هم برای فرد متوفی و هم برای بازماندگان او است که بی‌تردید مشمول آیه ۳۲ سوره مائده می‌شوند (مَن أَحْیاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً).

وی همچنین بر ضرورت توسعه فرهنگ اهدای عضو و نقش حیاتی آن در نجات جان بیماران تاکید کرد و گفت: امروز توفیق حاصل شد با حضور در منازل سه خانواده، از اقدام انسان‌دوستانه و ارزشمند آنها قدردانی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به جایگاه مناسب استان اردبیل در زمینه اهدای عضو در کشور، اضافه کرد: اهدای عضو کاری عقلانی و مورد مدح شریعت اسلامی است و امیدواریم با تداوم فرهنگ‌سازی و همکاری مجموعه سلامت استان، این مدنیت فاخر بیش از پیش در اردبیل گسترش یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در ادامه روند اهدای عضو، نحوه انتقال اعضای اهدا شده به مراکز تخصصی تهران، فرآیند دقیق برداشتن اعضا، پیوند و پذیرش آنها در بدن بیماران نیازمند را تشریح کرد.

دکتر اسماعیل فرزانه با تشریح مراحل پزشکی و تخصصی این فرآیند، بر اهمیت رعایت استاندارد‌های علمی و اخلاقی در هر مرحله تاکید کرد و گفت: این اقدام‌ها به طور مستقیم جان بیماران را نجات می‌دهد و زندگی جدیدی به آنها می‌بخشد.

استان اردبیل در سال‌های گذشته جزو استان‌های پیشتاز در شناسایی بیماران مرگ مغزی و اهدای عضو در کشور بوده و فرهنگ اهدای عضو جان‌باختگان در این استان به شکل ملموسی در حال رشد است.