به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی عصر امروز در دانشگاه تبریز برگزار شد.

این نشست با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در راستای احیای دریاچه ارومیه و بررسی راهکار‌های عملی برگزار شد.

همچنین موضوعاتی، چون توسعه طرح‌های کشاورزی کم‌آب‌بر، به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی و ارتقای بهره‌وری مصرف آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اساتید دانشگاه در این نشست ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی، بر ضرورت پیوند مؤثر میان دانش علمی و سیاست‌گذاری اجرایی برای تسریع روند نجات دریاچه ارومیه تأکید کردند.