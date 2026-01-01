پخش زنده
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ایران با اطمینان و اقتدار در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت و آرامش را ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی زمینی ارتش در آیین همافزایی و همبستگی نیروهای مسلح استان اصفهان که در مرکز آموزش توپخانه نزاجا برگزار شد، گفت: همافزایی و همبستگی نیروهای مسلح از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی و تضمینکننده امنیت پایدار کشور است. در شرایطی که تهدیدها ماهیتی ترکیبی، پیچیده و چندلایه پیدا کردهاند، هماهنگی و انسجام میان نیروهای مسلح نقشی تعیینکننده در خنثیسازی خطرات دارد.
امیر سرتیپ علی جهانشاهی، همبستگی را ستون اصلی اقتدار نیروهای مسلح دانست و افزود: تعامل، همبستگی و هم افزایی نیروهای مسلح همواره مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای عزیز (مدظلهالعالی) بوده و هست، چرا که از نگاه ایشان، اقتدار واقعی کشور در وحدت، هماهنگی و همدلی میان همه اجزای نیروهای مسلح شکل میگیرد، لذا ما باید از ظرفیتهای نیروهای مسلح تا پایینترین رده استفاده کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: همافزایی و همبستگی نیروهای مسلح، نماد وحدت ملی و عامل اصلی حفظ استقلال و امنیت کشور است، با تقویت این انسجام، کشور میتواند با اطمینان و اقتدار در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت و آرامش را ادامه دهد.
امیر سرتیپ علی جهانشاهی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای دانشبنیان و فناوریهای نوپدید، بهویژه هوش مصنوعی، مسیر آیندهسازی کشور است. با اعتماد به نخبگان، حمایت از نوآوری و بهکارگیری هوشمندانه فناوری، میتوان چالشها را به فرصت و تهدیدها را به زمینههای پیشرفت تبدیل کرد.