به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ یوسف احمدی‌پور گفت: امروز ۱۱ دی ماه در خیابان مطهری خرم‌آباد، تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که تعدادی از اوباش و عناصر فرصت‌طلب با سوء استفاده از این فضا، اقدام به سردادن شعار‌های ساختارشکنانه کرده و با هدف ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و کشته‌سازی، با حافظان امنیت درگیر شدند.

وی افزود: این افراد که برخی از آنان به سلاح سرد و گرم مجهز بودند، با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی شناسایی و یکی از عناصر اصلی که حامل سلاح گرم (کلت کمری) بود، دستگیر شد.

سرهنگ احمدی‌پور با تأکید بر احترام مجموعه انتظامی به مطالبات قانونی مردم تصریح کرد: دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از عناصر خودفروخته در پی کشته‌سازی و ایجاد التهاب در جامعه هستند و از شهروندان فهیم تقاضا داریم ضمن هوشیاری، به‌ویژه مراقب فرزندان خود باشند تا در دام این جریان‌ها قرار نگیرند.۷