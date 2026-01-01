پخش زنده
امروز: -
فعالیت دو واحد کارخانه آسفالت در شهرستان نوشهر بهدلیل ایجاد آلودگی هوا متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی گزارشهای مردمی مبنی بر ایجاد آلودگی هوا توسط دو واحد کارخانه آسفالت در شهرستان نوشهر، بازدید میدانی و پایش زیستمحیطی انجام و فعالیت این واحدها متوقف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر گفت: در پی دریافت گزارشها و بررسیهای اولیه، کارشناسان این اداره در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ از واحدهای مذکور بازدید کردند که در جریان این پایش، تخلفات زیستمحیطی و انتشار آلایندههای فراتر از حدود مجاز محرز شد.
وی افزود: با توجه به تهدید مستقیم این آلودگی برای سلامت شهروندان و کیفیت هوای منطقه، مطابق ضوابط و مقررات قانونی، دستور توقف فوری فعالیت این دو واحد کارخانه آسفالت صادر و به متصدیان آنها ابلاغ شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر گفت: ادامه فعالیت این واحدها منوط به رفع کامل آلایندگی، انجام اصلاحات فنی لازم و تأیید مجدد کارشناسان محیط زیست خواهد بود.
وی در پایان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده میتوانند موضوع را از طریق سامانههای ارتباط مردمی محیط زیست گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.