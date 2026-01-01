نماینده مردم هندیجان و ماهشهر در مجلس شورای اسلامی از تخصیص حدود ۴ هکتار زمین در ساحل بهرکان برای ساخت مجموعه ورزشی و باهدف رونق ورزش‌های آبی در هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر حیات‌مقدم امروز ۱۱ دی در آیین افتتاح پروژه استخر ماهوریان بندر هندیجان، اظهار کرد: وزیر ورزش و جوانان از وزیران موفق دولت است، خیلی پرتلاش ظاهر شده و پرتلاش پیش می‌رود و عمده نمایندگان مجلس نیز از عملکرد وی راضی هستند.

وی ادامه داد: خدا را شاکریم که هندیجان صاحب استخر شد. سالیان سال مردم این شهر منتظر افتتاح این استخر بودند. متاسفانه هر ساله در رودخانه هندیجان تلفات داشته‌ایم و امیدواریم با افتتاح این استخر دیگر تلفاتی در رودخانه هندیجان نداشته باشیم.

نماینده مردم هندیجان و ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ساحل دیدنی بهرکان را داریم که ۹ ماه از سال بهترین ساحل کشور است. ساحلی که مستقیماً به دریا راه دارد و می‌توان کار‌های ورزشی خوبی انجام داد.

حیات مقدم تصریح کرد: خوشبختانه حدود چهار هکتار در این ساحل برای احداث مجموعه ورزشی کلنگ زنی شده است تا ورزش‌های آبی در آنجا رونق پیدا کند. ما محدودیت اعتبار نداریم و دوستان فقط باید حرکت کنند و کار را تسریع کنند تا ساحل بهرکان را تبدیل به یک ساحل استانی و ملی کنیم.

وی بیان داشت: پول کافی فراهم شده است و دوستان در استان در حال هماهنگی هستند تا بتوانیم این ساحل را به یک ساحل ورزشی تبدیل کنیم خیلی از ورزش‌ها که در زمستان دچار محدودیت در کشور هستند در این ساحل قابل اجرا هستند. از این ساحل می‌توان استفاده وافر در حوزه‌های تفریحی و ورزشی داشته باشیم.