پخش زنده
امروز: -
افزایش قیمت کالاها در بازار نه تنها مردم را نگران کرده بلکه بر بازار و خرید و فروش اجناس هم تاثیرات منفی برجای گذاشته است، اما همه پای وفای به وطن همچنان استوار ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ باتوجه به افزایش گرانیها و افزایش قیمتهای بازار، خبرنگاران ما به میان اصناف و کسبه رفتند و پای درد دل آنها و مردم نشستند.
اگر چه بازاریان از تأثیر منفی این گرانیها بر کسب و کار خود میگویند و مردم به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی اشاره دارند، اما میگویند؛ با وجود همه مشکلات، همچنان پای وطن و کشورشان ایستادهاند.