دبیر رویداد فرهنگی یزد قلب ایران: دومین رویداد رسانهای «یزد قلب ایران» از سیزدهم تا نوزدهم دیماه به میزبانی شهرستان تاریخی ابرکوه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر رویداد فرهنگی یزد قلب ایران گفت: یکی از رسالتهای مهم شبکههای استانی، پرداختن عادلانه و متوازن به همه شهرستانهای هر استان و بازنمایی ظرفیتها، هویتها و مطالبات مردمی آنهاست. در همین راستا، رویداد رسانهای «یزد قلب ایران» از سوی صداوسیمای مرکز یزد طراحی و اجرا شده است.
باغبان منش افزود: نخستین رویداد رسانهای «یزد قلب ایران» در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی شهرستان مهریز برگزار شد و با استقبال خوبی همراه بود. این رویداد در ادامه مسیر خود، از سیزدهم تا نوزدهم دیماه به مدت یک هفته به شهرستان ابرکوه اختصاص خواهد داشت.
وی اظهار داشت: دومین رویداد رسانهای «یزد قلب ایران» با شعار«ابرکوه؛ گنجینه تاریخ و معماری» در راستای تحقق رویکرد عدالتگستری و هویتمحوری برگزار می شود.