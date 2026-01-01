پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: مساوی برای ما کافی نبود و باید در جدول بالا میرفتیم؛ رامین رضاییان را اخراج نکردهام و خودش میل به جدایی دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از برتری ۲ بر یک تیمش برابر سپاهان در دیداری بجامانده از هفته دهم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: در ابتدا سال خوبی را برای همه آرزومندم و امیدوارم روزهای خوبی پیش رو داشته باشیم. میخواهم نصیحتی به مربی سابق داشته باشم که سعی در حاشیه درست کردن برای بازیکنان من داشت تا کمک کنند به استقلال برگردد. به او نصیحت میکنم که احترام بگذار و بگذارید در آرامش کار کنیم. اگر بار دیگر این کار ادامه داشته باشد، نام او را میآورم، ولی الان نامش را نخواهم آورد.
وی در ادامه افزود: سپاهان تیم خوب و باقدرتی است و بازی خوبی مقابل این تیم داشتیم. امروز یکی از بزرگترین بازیهایی بود که انجام دادیم. بازیکنان ما امروز جنگیدن را دوست داشتند و امیدوارم از این بازیها در زمین خوب بیشتر ببینیم. در نیمه اول، بازی بالانس بود و هم ما موقعیت ایجاد کردیم و هم سپاهان. میتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم. در نیمه اول خودمان را ثابت کردیم و در نیمه دوم نشان دادیم میخواهیم برنده شویم. مساوی برای ما کافی نبود و باید در جدول بالا میرفتیم. بازیکنانم کار بزرگی انجام دادند و به آنها افتخار میکنم. این استقلال است و اینطور باید ادامه دهیم. ما شرایط خوبی برای روزهای آینده میخواهیم و امیدوارم زمین و ورزشگاه خوبی برای ما فراهم شود.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به این سؤال که «آیا صحت داشت که باشگاه استقلال برای این بازی به شما اولتیماتوم داده بود؟»، گفت: همانطور که گفتم ما در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز حضور داشته و شرایط خوبی داریم. هدف اول یعنی صعود کردن از گروهمان در آسیا را انجام دادیم. همانطور که گفته بودم صعود خواهیم کرد، این اتفاق افتاد. در لیگ هم حضور داریم و در حال حاضر نیمفصل اول به پایان رسیده است و آنطور که میخواستیم در صدر جدول نیستیم. شرایط خوب این است که نیمفصل دوم را داریم. در نیمفصل اول، تراکتور تبریز و سپاهان را بردهایم و با پرسپولیس نیز مساوی کردهایم. امیدوارم در نیمفصل دوم ورزشگاه خوب داشته باشیم.
ساپینتو همچنین خاطر نشان کرد: به نظرم، فصل خوبی را با همه شرایطی که داشتیم، تا الان سپری کردهایم. واقعاً ساختن این تیم کار سختی بود و هیچ وقت شکایتی نکردم. ما مصدومان مهمی داشتیم و امتیازهایی نیز از دست دادیم و مستحق آن نبودیم. این نظر من است و با احترام میگویم شش امتیاز بابت نگرفتن پنالتیها از دست دادیم. به نیمفصلی که گذراندیم، افتخار میکنم. این فشاری که گفتید از ماه سپتامبر با من بوده و هر هفته با من است. من به این فشارها عادت دارم. همانطور که گفتم مربی سابق مسئول این کار است و امیدوارم این کارها تمام شود!
وی در مورد محرومیت صالح حردانی از بازی بعدی مقابل تراکتور تبریز و بحث ادامه همکاری با رامین رضاییان اظهار داشت: اتفاق بدی بود که صالح را برای بازی بعدی از دست دادیم. درباره رامین قبلاً صحبت کردم، من هیچ وقت رامین را اخراج نکردم. او میخواهد برود. رامین، چون بازی نمیکند، میخواهد برود. او نمیخواهد بازیکن دوم باشد. به نظر رامین احترام میگذارم. او ۳۵ ساله بوده و زندگی خوبی داشته است. او رؤیای رفتن به جام جهانی را دارد، اما همانطور که گفتم باید شرایط ما را قبول کند و قسمتی از گروه خوبمان باشد، اینطوری برای من مشکلی نیست. رامین رؤیای جام جهانی در سر دارد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره عملکرد جلالالدین ماشاریپوف و اینکه آخر بازی دچار مصدومیت شد یا نه، تصریح کرد: ما منتظر بودیم که چند دقیقه به ماشاریپوف بازی بدهیم. او پروسه طولانی و سختی را برای مصدومیت سپری کرد. ماشاریپوف شرایط خوبی دارد که بازی کند، ولی برای نود دقیقه آماده نیست. او زیاد به زمان نیاز ندارد که کمک کند. وقتی فصل را شروع کردم، یکی از مهمترین بازیکنان تیمم ماشاریپوف بود. او مسئولیت مهمی در بازی با سپاهان در دیداری تدارکاتی داشت و حالا دوباره در بازی با سپاهان برگشت. به ماشاریپوف کمک میکنم که به فرم ایدهآل خودش بازگردد.
سرمربی استقلال در پایان و در واکنش به شادی گل اسماعیل قلیزاده که برخی آن را مرتبط با جداییاش از سپاهان دانستند، گفت: قلیزاده یکی از استعدادهای خوب فوتبال است. همه بازیکنان تیم، حتی کسانی که کمتر بازی میکنند، حرفهای رفتار میکنند. امیدوارم بتوانم به همه بازیکنان کمک کنم تا مسیر پیشرفت و رشدشان را ادامه دهند.