لایروبی ۹ هزار آب بندان در گیلان با هدف جلوگیری از تنشهای آبی و کمک به تامین آب کشاورزی، از ابتدای سال آغاز شده و تا پیش از فصل زراعی جدید به پایان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ لایروبی آببندانها با هدف افزایش ظرفیت ذخیره آب و بهبود مدیریت منابع آبی در حال اجراست. این اقدام ضمن ارتقای کیفیت آب، نقش مهمی در تأمین پایدار آب کشاورزی، کاهش خسارات ناشی از خشکسالی و سیلاب و حفظ زیست بومهای محلی دارد.
مردم میگویند: با اجرای این طرح، بهره وری زمینهای کشاورزی افزایش یافته و امنیت آبی منطقه تقویت خواهد شد.