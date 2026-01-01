رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت و ملت ایران متعهد به ادامه راه شهید سلیمانی با تمام توان هستند؛ مسیری که بر پایه اخلاق، صداقت، شجاعت و دفاع از مظلومان بنا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد، نام و راه این شهید بزرگوار گفت: ما تعهد کرده‌ایم که راه این عزیزان را با تمام قدرت ادامه دهیم؛ چرا که سردار سلیمانی از نظر اخلاق، صداقت، شجاعت، حق‌طلبی و دفاع از مظلوم، الگویی بی‌بدیل برای همه آزادی‌خواهان بود. آنچه امروز ما را در کنار هم قرار داده، مسیری است که باید طی شود و آن مسیر، جز راه این شهیدان نخواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به تطابق سیره و منش شهید سلیمانی با وصیت‌های امیرالمؤمنین امام علی (ع) افزود: سردار سلیمانی و یارانش همان ویژگی‌هایی را داشتند که امام علی (ع) به آن سفارش کرده‌اند؛ آنان دلبسته دنیا نبودند و از آنچه از دست می‌رفت اندوهگین نمی‌شدند، اما همواره حق را می‌گفتند، از حق دفاع می‌کردند و در برابر ظلم می‌ایستادند. شهید سلیمانی در هر نقطه‌ای، چه در داخل و چه خارج از کشور، همواره یاور مظلومان بود.

مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی همواره در کنار مظلومان قرار داشت، تصریح کرد: او هرجا که نیاز بود، بی‌منت، بی‌ادعا و بدون نام و نشان حضور پیدا می‌کرد و همین ویژگی‌ها سبب شد که نه‌تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان به الگویی ماندگار تبدیل شود؛ تا جایی که حتی در داخل آمریکا نیز پس از شهادت این سردار بزرگ، مراسم یادبود برگزار شد.

رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد: شهید سلیمانی وابسته به هیچ جناح، حزب یا گروهی نبود و تنها در مسیر امام و مطیع رهبر خود حرکت می‌کرد و در همه صحنه‌ها از ایران، کشور‌های اسلامی و مسلمانان دفاع می‌کرد.

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی قدرت‌های خارجی برای تضعیف ملت‌هایی که در برابر ظلم و استکبار سر تسلیم فرود نمی‌آورند، گفت: امام علی (ع) می‌فرمایند قدرت‌ها و ظالمانی که بیرون از ملت‌ها قرار دارند، افراد مؤمن، آگاه و توانمند را هدف قرار می‌دهند؛ همان مسیری که امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا با توسل به ظلم و خشونت و به نام تمدن، دموکراسی و دفاع از آزادی دنبال می‌کنند. این اقدامات چیزی جز تروریسم دولتی نیست و نتیجه آن، ترور و حذف انسان‌های توانمند در کشور‌های اسلامی و در میان آزادی‌خواهان جهان است.

آقای پزشکیان در ادامه با تأکید بر ادامه راه شهدا گفت: همه کسانی که در این مسیر به شهادت رسیدند، از دانشمندان و استادان گرفته تا فرماندهان، بزرگان و رهبران دینی، انسان‌هایی بودند که قدرت‌های سلطه‌گر آنان را هدف قرار دادند و با برچسب‌های دروغین تروریستی حذف کردند، در حالی که حقیقت آن است که جانیان واقعی همین مدعیان تمدن و آزادی هستند. ما با تمام قدرت این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور، سردار سلیمانی را الگوی وفاق، همدلی و دفاع از مظلوم دانست و تصریح کرد: برای شهید سلیمانی هیچ تفاوتی نداشت که فردی کرد، بلوچ یا عرب باشد؛ معیار او دفاع از مظلوم، تبعیت از رهبری و حضور بی‌وقفه در هر نقطه‌ای بود که به او نیاز داشتند. این سیره می‌تواند و باید برای جوانان ایران، مردم منطقه و همه آزادی‌خواهان جهان به عنوان الگویی روشن و ماندگار باقی بماند. راه این بزرگواران راهی است که به آن ایمان داریم و هرگز آن را رها نخواهیم کرد.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه دولت خود را ادامه‌دهنده همین مسیر می‌داند، گفت: ما در دولت با تمام قدرت در برابر ظالمان و ستمگران ایستاده‌ایم و سر خم نخواهیم کرد. انتخاب مدیران و اعضای کابینه نه بر اساس جناح و دسته، بلکه بر پایه کار کارشناسی، نظر جمعی و شایستگی انجام شده است. هیچ‌یک از وزرا به عنوان دوست یا وابسته به فرد یا جریان خاصی انتخاب نشده‌اند و معیار، توان کارشناسی و جمع‌بندی متخصصان بوده است.

رئیس جمهور با اشاره به عزم دولت برای مقابله با فساد، قاچاق، رانت و رشوه اظهار داشت: ما نه‌تنها قصد داریم، بلکه مصمم هستیم این پدیده‌ها را ریشه‌کن کنیم، هرچند می‌دانیم این مسیر ساده نیست. تصمیم دولت بر این است که یارانه‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شود و منابع و ارز‌ها به جای اختصاص به گروه‌های خاص، مستقیم به حساب تک‌تک مردم واریز شود. طبیعی است کسانی که از رانت‌ها و امتیازات ناعادلانه بهره‌مند بوده‌اند، ناراضی باشند و مانع‌تراشی کنند، اما دولت در این تصمیم عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آقای پزشکیان، معیشت مردم را خط قرمز دولت دانست و تأکید کرد: ما موظف به حل مشکلات معیشتی مردم هستیم و فشارها، تخریب‌ها و بی‌ثبات‌سازی‌ها نباید مانع انجام این وظیفه شود. کشور زمان آزمون و خطا و حذف‌های پی‌درپی را ندارد و همه باید دست به دست هم دهند تا عدالت، حمایت از مظلوم و بهبود معیشت مردم در عمل محقق شود.

رئیس جمهور، وحدت و انسجام ملی و اسلامی را شرط اصلی عبور از مشکلات دانست و گفت: وفاق داخلی و همبستگی با کشور‌های اسلامی، ما را در برابر قدرت‌های ظالم، ستمگر و نسل‌کش مقاوم و مقتدر می‌کند. تفرقه، شایعه‌سازی و تخریب متقابل همان مسیری است که دشمن دنبال می‌کند. دولت با قدرت از همه خدمتگزاران خود دفاع می‌کند و با تمام توان برای حل مشکلات کشور تلاش خواهد کرد.

آقای پزشکیان در پایان با تأکید بر روحیه ایثار و آمادگی برای فداکاری تصریح کرد: ما از شهادت نمی‌ترسیم و آن را اوج زیبایی و حیات می‌دانیم. شهادت سردار سلیمانی و شهدای بزرگ تاریخ، از جمله امام حسین (ع)، نه‌تنها آنان را از یاد نبرد، بلکه راهشان را جاودانه کرد. ما نیز با ایمان، وحدت و همدلی، این مسیر را تا پایان ادامه خواهیم داد و از دشمنان هراسی نخواهیم داشت.