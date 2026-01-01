امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱- ۲۱:۱۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

برگزاری آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در راور

گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در قلعه گنج

مزار سردار دل‌ها به ۲۴ هزار شاخه گل نرگس بهبهان معطر می‌شود+فیلم

آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران

برچسب ها: سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ، سردار دلها ، مصلی امام خمینی(ره)
 