با همکاری بسیج امیرالمؤمنین(ع) و امام هادی(ع)؛
برگزاری سومین رویداد شناسایی نخبگان شهرستان شهریار
فرمانده سپاه ناحیه امیرالمؤمنین (ع) شهریار از ایجاد بستری مناسب برای حضور اقشار مختلف و شناسایی نخبگان در سومین رویداد تخصصی شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سرهنگ فیاضاللهیاری فرمانده سپاه ناحیه امیرالمؤمنین(ع) شهرستان شهریار، اظهار داشت: به همت ناحیه مقاومت بسیج امیرالمؤمنین(ع) شهریار و ناحیه مقاومت بسیج امام هادی(ع) اندیشه، بستری فراهم شده است که اقشار مختلف جامعه بتوانند در این رویداد حضور داشته باشند.
وی افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای بروز و ظهور استعدادها و نخبگان در رشتههای مختلف به شمار میرود؛ بهگونهای که در دورههای گذشته شاهد شناسایی و معرفی نخبگان متعددی در سطح شهرستان بودهایم.
فرمانده سپاه ناحیه امیرالمؤمنین(ع) شهریار با تأکید بر استمرار این مسیر تصریح کرد: قطعاً در سومین دوره این رویداد نیز شاهد معرفی چهرههای جدید و توانمند در عرصههای مختلف خواهیم بود که میتوانند نقش مؤثری در پیشرفت و تعالی شهرستان ایفا کنند .