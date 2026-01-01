خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیاض‌اللهیاری فرمانده سپاه ناحیه امیرالمؤمنین(ع) شهرستان شهریار، اظهار داشت: به همت ناحیه مقاومت بسیج امیرالمؤمنین(ع) شهریار و ناحیه مقاومت بسیج امام هادی(ع) اندیشه، بستری فراهم شده است که اقشار مختلف جامعه بتوانند در این رویداد حضور داشته باشند. به گزارشسرهنگ فیاض‌اللهیاری فرمانده سپاه ناحیه امیرالمؤمنین(ع) شهرستان شهریار، اظهار داشت: به همت ناحیه مقاومت بسیج امیرالمؤمنین(ع) شهریار و ناحیه مقاومت بسیج امام هادی(ع) اندیشه، بستری فراهم شده است که اقشار مختلف جامعه بتوانند در این رویداد حضور داشته باشند.

وی افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای بروز و ظهور استعدادها و نخبگان در رشته‌های مختلف به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های گذشته شاهد شناسایی و معرفی نخبگان متعددی در سطح شهرستان بوده‌ایم.

فرمانده سپاه ناحیه امیرالمؤمنین(ع) شهریار با تأکید بر استمرار این مسیر تصریح کرد: قطعاً در سومین دوره این رویداد نیز شاهد معرفی چهره‌های جدید و توانمند در عرصه‌های مختلف خواهیم بود که می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت و تعالی شهرستان ایفا کنند .