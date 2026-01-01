پخش زنده
امروز: -
زهران ممدانی، سیاستمدار چپگرای ۳۴ ساله، بامداد پنجشنبه و همزمان با آغاز سال نو میلادی به طور رسمی به عنوان شهردار شهر نیویورک به قرآن کریم سوگند یاد کرد و کار خود را به عنوان شهردار جدید این شهر آغاز کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ مراسم سوگند در دقایق ابتدایی سال نو میلادی و در یک ایستگاه قدیمی و متروکه متروی «سیتیهال» برگزار شد؛ مکانی نمادین که به گفته ممدانی، یادآور اهمیت حملونقل عمومی در تاریخ و آینده نیویورک است. لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، مراسم سوگند را اجرا کرد و ممدانی با قرار دادن دست خود بر دو نسخه قرآن، رسماً به عنوان نخستین شهردار مسلمان و نخستین شهردار آسیای جنوبیتبار نیویورک کار خود را آغاز کرد.
این مراسم کوتاه و خصوصی تنها حدود ۱۰ دقیقه به طول انجامید و جمعی محدود از اعضای خانواده، نزدیکان و خبرنگاران در آن حضور داشتند. مراسم رسمی و عمومی تحلیف قرار است بعدازظهر پنجشنبه در مقابل ساختمان شهرداری نیویورک و با حضور چهرههایی همچون برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت، و الکساندریا اوکاسیو-کورتز برگزار شود.
ممدانی که پیشتر نماینده مجلس ایالتی نیویورک بود، با شعار اصلی «مقرونبهصرفهکردن زندگی در نیویورک» به شهرداری رسید و وعدههایی از جمله مهدکودک همگانی، تثبیت اجارهبها، و رایگانکردن اتوبوسهای شهری را در دستور کار خود قرار داده است؛ برنامههایی که اجرای آنها نیازمند حمایت دولت ایالتی و تأمین میلیاردها دلار منابع مالی است.
همزمان با آغاز به کار زهران ممدانی، مایکل فلین از مدیران باسابقه حوزه حملونقل شهری را به عنوان رئیس جدید اداره حملونقل نیویورک منصوب کرد. فلین مأموریت دارد یکی از اصلیترین وعدههای انتخاباتی شهردار جدید، یعنی «سریعتر و کارآمدتر کردن شبکه اتوبوسرانی» را اجرایی کند.
مایکل فلین که سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت در اداره حملونقل نیویورک و همکاری با شرکتهای مشاوره شهری را دارد، اعلام کرده است که تمرکز اصلی او بر توسعه خطوط ویژه اتوبوس و افزایش ایمنی معابر خواهد بود. با این حال، تصمیمگیری درباره رایگان شدن اتوبوسها در حوزه اختیارات دولت ایالتی و سازمان حملونقل متروپولیتن نیویورک قرار دارد.
زهران ممدانی اکنون به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک، مدیریت شهری با بیش از ۳۰۰ هزار کارمند، بزرگترین نیروی پلیس آمریکا و چالشهایی، چون بحران مسکن، حملونقل و شکافهای اجتماعی را بر عهده گرفته است.