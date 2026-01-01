به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال تهران در بازی پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر و بجامانده از هفته دهم رقابت‌ها امروز پنج شنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان ساپینتو به پایان رسید.

محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل استقلال افزود: نیمه اول بازی با کیفیت بسیار بالایی از سوی سپاهان دنبال شد، اما در نیمه دوم، استقلال عملکرد بهتری نسبت به ما داشت.

وی ادامه داد: بازی بسیار سختی بود و ما نیمه اول فوق‌العاده‌ای داشتیم؛ بعد از گل خورده، خیلی خوب به بازی برگشتیم و حملات متعددی را طراحی کردیم و سعی کردیم از فضا‌های بین وینگر‌ها و مدافعان کناری حریف استفاده کنیم.

نویدکیا با بیان این که نبود دو یا سه بازیکن نمی‌تواند توجیه‌کننده عملکرد ضعیف باشد بیان کرد: استقلال در نیمه دوم مالکیت توپ بیشتری داشت و ما به دلیل فشار حریف، توپ‌های ساده‌ای را از دست دادیم. باید صبورتر بازی می‌کردیم و توپ را بهتر حفظ می‌کردیم، اما عجله برای رسیدن به گل، به تیم ضربه زد و در دقایق پایانی هم گل دریافت کردیم.

سرمربی سپاهان ضمن تبریک به تیم استقلال گفت: از هواداران خود بابت این شکست عذرخواهی می‌کنم. نیم‌فصل اول به پایان رسید و حالا باید یک ارزیابی کلی از تیم، نفرات و بازی‌هایی که انجام داده‌ایم داشته باشیم و خودمان را برای نیم‌فصل دوم آماده کنیم.

وی با اشاره به عملکرد سپاهان در دیدار‌های بزرگ تصریح کرد: قبول دارم که برخی بازی‌های بزرگ را از دست دادیم، اما در مجموع در دیدار‌های مهم، فوتبال باکیفیتی ارائه دادیم.

سرمربی سپاهان گفت: در لحظات حساس، تمرکزمان را از دست دادیم و این نکته منفی تیم است که باید اصلاح شود. این موضوع ربطی به شانس ندارد و کاملاً به تمرکز بازیکنان برمی‌گردد.

وی درباره تغییرات احتمالی در نیم‌فصل دوم گفت: شاید برای اینکه در شرایط سخت با چند تعویض اجباری کیفیت تیم افت نکند، نیاز به دو یا سه تغییر داشته باشیم تا شرایط‌مان بهتر شود.

نویدکیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اسماعیل قلی زاده زننده گل پیروزی بخش حریف تصریح کرد: او از آکادمی باشگاه سپاهان کارش را آغاز کرد، وظیفه آکادمی، تولید بازیکن است، اما نمی‌توان انتظار داشت همه بازیکنان ۱۸ یا ۱۹ ساله آماده بازی در تیم بزرگسالان باشند، باید ساختار درستی داشته باشیم تا این بازیکنان با قرارداد‌های بلندمدت حفظ شوند.

وی تأکید کرد: برای حرفه‌ای‌تر شدن، لازم است یک حلقه ارتباطی مشخص بین آکادمی و تیم بزرگسالان وجود داشته باشد تا تصمیم‌گیری درباره بازیکنان به‌صورت منسجم انجام شود؛ در غیر این صورت، از دست دادن استعداد‌ها تکرار خواهد شد.

سرمربی سپاهان در پایان درباره رقابت‌های آسیایی گفت: در فوتبال امروز بازی راحت وجود ندارد، چه در لیگ و چه در آسیا. همه تیم‌ها قابل احترام هستند. باید حریفان‌مان از جمله الاهلی را به‌خوبی آنالیز کنیم. قرعه شاید روی کاغذ مناسب باشد، اما این به هیچ وجه به معنی آسان بودن بازی‌ها نیست.