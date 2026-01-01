شهرستان دماوند در کنار برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، میزبان آثار تاریخی و باستانی متعددی است که برخی از آنها همچنان فعال و پابرجا هستند.

خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دماوند به‌عنوان یکی از مناطق مهم تاریخی و گردشگری کشور، علاوه بر طبیعت چشم‌نواز و ظرفیت‌های گردشگری، دارای مکان‌های تاریخی و باستانی متعددی است که هویت فرهنگی این منطقه را به نمایش می‌گذارد. به گزارششهرستان دماوند به‌عنوان یکی از مناطق مهم تاریخی و گردشگری کشور، علاوه بر طبیعت چشم‌نواز و ظرفیت‌های گردشگری، دارای مکان‌های تاریخی و باستانی متعددی است که هویت فرهنگی این منطقه را به نمایش می‌گذارد.

در میان این آثار، مساجد تاریخی دماوند و منطقه گیلان از جمله بناهایی هستند که با گذشت سال‌ها همچنان فعال بوده و نقش مذهبی، فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده‌اند. این مساجد نه‌تنها یادگارهایی ارزشمند از معماری اسلامی به شمار می‌روند، بلکه نشان‌دهنده پیوند عمیق تاریخ، فرهنگ و اعتقادات مردم این شهرستان هستند.