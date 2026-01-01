پخش زنده
هنرستان خیرساز حضرت امیرالمونین علی (ع) در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع با هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان در منطقه پریسان قم به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،هنرستان حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در منطقه پردیسان، به همت خیر نیکاندیش حاج محمد اسماعیل نظر، با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این هنرستان در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع زیربنا، در دو طبقه و با ۲۴ کلاس درس و کارگاههای آموزشی احداث شده است. برای ساخت این مجموعه آموزشی، اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد تومان از محل کمکهای خیرین و با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هزینه شده است.
این مرکز آموزشی، پنجمین مدرسهای است که توسط حاج محمد اسماعیل نظر احداث و به آموزش و پرورش تحویل شده و گامی مهم در توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی منطقه به شمار میرود.
در این مراسم، حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی در کشور گفت: تاکنون بیش از ۴ هزار مدرسه در سطح کشور در حال احداث است که حدود ۶۰ درصد از این پروژهها با مشارکت خیرین مدرسهساز اجرا میشود.
وی همچنین با اشاره به نقش مهم خیرین در نهضت مدرسهسازی، از همراهی و مشارکت گسترده آنان در تأمین فضاهای آموزشی خبر داد.