در جلسه امروز شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، خبری خوش برای بودجه استان اعلام شد: سهم زنجان در بودجه ۱۴۰۵ به ۵.۳ همت رسید/ این در حالی است که درآمدهای عمومی استان نیز ۹۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ استاندار زنجان در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان از آغاز اجرای پروژههای مزمن چند دههای خبر داد و اعلام کرد شفافیت، مولدسازی داراییها و توسعه انرژی خورشیدی در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار دارد.
در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان، استاندار با تأکید بر مبارزه با فساد و شفافیت، از حل و ورود به مرحله اجرای پروژههای زیرساختی دارای مسائل مزمن خبر داد. وی مولدسازی منابع، توسعه انرژی خورشیدی، همافزایی مدیران و پیگیری سهم استان از بودجه ملی را محور اصلی مدیریت و توسعه استان عنوان کرد.