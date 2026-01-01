در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، سهم زنجان در بودجه 1405 ، 5/3 همت اعلام شد.استاندار زنجان در این جلسه خواستار پیگیری مدیران برای افزایش سهم استان از اعتبارات ملی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ استاندار زنجان در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان از آغاز اجرای پروژه‌های مزمن چند دهه‌ای خبر داد و اعلام کرد شفافیت، مولدسازی دارایی‌ها و توسعه انرژی خورشیدی در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار دارد.

در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان، استاندار با تأکید بر مبارزه با فساد و شفافیت، از حل و ورود به مرحله اجرای پروژه‌های زیرساختی دارای مسائل مزمن خبر داد. وی مولدسازی منابع، توسعه انرژی خورشیدی، هم‌افزایی مدیران و پیگیری سهم استان از بودجه ملی را محور اصلی مدیریت و توسعه استان عنوان کرد.