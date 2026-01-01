پخش زنده
مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی جوانان قهرمانی ایران (یادواره شهید مصطفی صدرزاده) امروز در شهر اهواز استان خوزستان برگزار و با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و پایانی پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جوانان ایران امشب به پایان رسید که نتایج آن به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم:
فینال:آرمین شمسیپور (خوزستان) ۹ _ علیرضا امیری (فارس) ۱
رده بندی:
محمد حسن مشهدی زاده (خوزستان) صفر _ شاهین رضایی (سهمیه فارس) ۹
رضا شهبازی (تهران) ۶ _ عرفان بخت آور (خراسان رضوی) ۷،
۶۳ کیلوگرم:
فینال: علی غریبی (خوزستان) ۹ _ امیررضا ذکریائی (مازندران) صفر
ردهبندی:
آرتین لفوتی (سهمیه مازندران) ۴ _ حسین اکبری فر (خوزستان) ۱۲
محمدرضا مهمدار (کردستان) ۲_ مهدی صالح خشگه رود (اردبیل) ۳،
۷۲ کیلوگرم:
فینال: محمد کاظمی (خوزستان) ۱۰ _ میلاد کشتکار (البرز) صفر
رده بندی:
حسین جامی کردلر (تهران) صفر _ متین ابدالی فر (خوزستان) ۹
ابوالفضل زارع (سهمیه مازندران) ۱ _ امیرحسین سروری (توابع تهران) ۵،
۸۲ کیلوگرم:
فینال: علیرضا محمدحسینی (تهران) ۷ _ علی اکبر محمدی (سهمیه تهران) ۴
ردهبندی:
علیرضا عباسی (قزوین) ۷ _ سید محمد علی مانی (فارس) ۱
طاها نوری (مازندران) ۲ _ محمد مهدی اکبری (لرستان) ۱،
۹۷ کیلوگرم:
فینال: امیرسام محمدی (تهران) ۴ _ علی اکبر اصغری ولدی (توابع تهران) ۱
ردهبندی:
محمد حسن طرفی نژاد (منطقه آزاد اروند) ۳ ضربه فنی_ محمد متین ولدی صفر
محمد زمان سلطان مرادی (مازندران) ۹ _ امید مدرسی (چهار محال و بختیاری) صفر