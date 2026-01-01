مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی جوانان قهرمانی ایران (یادواره شهید مصطفی صدرزاده) امروز در شهر اهواز استان خوزستان برگزار و با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و پایانی پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جوانان ایران امشب به پایان رسید که نتایج آن به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم:

فینال:آرمین شمسی‌پور (خوزستان) ۹ _ علیرضا امیری (فارس) ۱

رده بندی:

محمد حسن مشهدی زاده (خوزستان) صفر _ شاهین رضایی (سهمیه فارس) ۹

رضا شهبازی (تهران) ۶ _ عرفان بخت آور (خراسان رضوی) ۷،

۶۳ کیلوگرم:

فینال: علی غریبی (خوزستان) ۹ _ امیررضا ذکریائی (مازندران) صفر

رده‌بندی:

آرتین لفوتی (سهمیه مازندران) ۴ _ حسین اکبری فر (خوزستان) ۱۲

محمدرضا مهمدار (کردستان) ۲_ مهدی صالح خشگه رود (اردبیل) ۳،

۷۲ کیلوگرم:

فینال: محمد کاظمی (خوزستان) ۱۰ _ میلاد کشتکار (البرز) صفر

رده بندی:

حسین جامی کردلر (تهران) صفر _ متین ابدالی فر (خوزستان) ۹

ابوالفضل زارع (سهمیه مازندران) ۱ _ امیرحسین سروری (توابع تهران) ۵،

۸۲ کیلوگرم:

فینال: علیرضا محمدحسینی (تهران) ۷ _ علی اکبر محمدی (سهمیه تهران) ۴

رده‌بندی:

علیرضا عباسی (قزوین) ۷ _ سید محمد علی مانی (فارس) ۱

طا‌ها نوری (مازندران) ۲ _ محمد مهدی اکبری (لرستان) ۱،

۹۷ کیلوگرم:

فینال: امیرسام محمدی (تهران) ۴ _ علی اکبر اصغری ولدی (توابع تهران) ۱

رده‌بندی:

محمد حسن طرفی نژاد (منطقه آزاد اروند) ۳ ضربه فنی_ محمد متین ولدی صفر

محمد زمان سلطان مرادی (مازندران) ۹ _ امید مدرسی (چهار محال و بختیاری) صفر