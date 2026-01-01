پخش زنده
با انقضای بودجه بیمه درمانی، میلیونها آمریکایی از نخستین روز سال ۲۰۲۶ با افزایش شدید هزینههای پوشش درمانی مواجه شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: این یارانهها پس از هفتهها کشمکش سیاسی منقضی شد؛ در حالی که دموکراتها برای تمدید آن ۴۳ روز دولت فدرال را به تعطیلی کشاندند، جمهوریخواهان میانهرو نسبت به پیامدهای سیاسی این تصمیم در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ هشدار دادند و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ابتدا از راهکاری برای عبور از بحران سخن گفت، اما در پی واکنش منفی جریان محافظهکار از آن عقب نشست. در نهایت هیچیک از این تلاشها به نتیجه نرسید و یارانهها پیش از پایان مهلت قانونی تمدید نشد؛ هرچند قرار است مجلس نمایندگان در ژانویه بار دیگر این موضوع را بررسی کند، اما شانس موفقیت آن نامشخص است.
این تغییر طیف گستردهای از آمریکاییها را شامل میشود که بیمه درمانی خود را از محل اشتغال دریافت نمیکنند و مشمول مدیکید یا مدیکر هم نیستند؛ از جمله خوداشتغالها، صاحبان کسبوکارهای کوچک، کشاورزان و دامداران. این تحول همزمان با آغاز سالی حساس از نظر انتخابات میاندورهای رخ داده و موضوع «مقرونبهصرفه بودن»، بهویژه در حوزه سلامت، به یکی از اصلیترین دغدغههای رأیدهندگان تبدیل شده است.
یارانههای منقضیشده نخستینبار در سال ۲۰۲۱ و در اوج همهگیری کووید-۱۹ بهعنوان اقدامی موقت اعطا شد و دموکراتها در ادامه، موعد انقضای آن را به آغاز سال ۲۰۲۶ موکول کردند. در چارچوب این یارانهها، برخی خانوارهای کمدرآمد بدون پرداخت حقبیمه تحت پوشش قرار گرفتند و حتی پردرآمدترها نیز بیش از ۸.۵ درصد درآمد خود را صرف بیمه درمانی نمیکردند؛ دامنه شمول طبقه متوسط نیز گسترش یافته بود.
طبق تحلیل مؤسسه پژوهشی غیرانتفاعی «کیاِفاِف»، بهطور میانگین بیش از ۲۰ میلیون نفر از دریافتکنندگان یارانههای ACA در سال ۲۰۲۶ با افزایش ۱۱۴ درصدی حقبیمه روبهرو شدهاند؛ افزایشی که همزمان با رشد کلی هزینههای درمان در آمریکا، فشار پرداخت از جیب بیمهشدگان را تشدید کرده و برای بسیاری عملاً غیرقابل تحمل شده است.
آسوشیتدپرس نوشت: تحلیلگران حوزه سلامت هشدار میدهند انقضای یارانهها میتواند بخشی از ۲۴ میلیون ثبتنامکننده برنامه ACA، بهویژه جوانترها و افراد سالمتر، را به ترک کامل پوشش بیمهای سوق دهد؛ روندی که در بلندمدت ممکن است هزینههای این برنامه را افزایش دهد. برآورد مشترک «مؤسسه اوربن» و «بنیاد کامنولث» نشان میدهد این وضعیت میتواند حدود ۴.۸ میلیون آمریکایی را در سال ۲۰۲۶ از پوشش بیمه خارج کند، هرچند اثر نهایی آن با توجه به ادامه مهلت ثبتنام تا ۱۵ ژانویه هنوز مشخص نیست.
آسوشیتدپرس در پایان مینویسد: با وجود ماهها بحث در کنگره، هنوز راهحل عملی برای مهار افزایش هزینهها ارائه نشده است. پس از آنکه جمهوریخواهان سال گذشته بیش از یک تریلیون دلار از هزینههای فدرال حوزه سلامت و کمکهای غذایی را در قالب لایحه کاهش مالیات و هزینهها کاهش دادند، دموکراتها بارها خواستار تمدید یارانهها شدند؛ اما سنا در ماه دسامبر هر دو طرح دموکراتها و جمهوریخواهان را رد کرد. اکنون بسیاری از آمریکاییها میگویند قانونگذاران از واقعیت فشار معیشتی ناشی از هزینههای درمان فاصله دارند و خواستار بازگرداندن یارانهها همراه با اصلاحات اساسیتر در نظام سلامت هستند.