به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ عباسـی با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از قاچاق قابل توجه سوخت مطلع شده و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در ادامه بررسی‌ها مشخص شد قاچاقچیان با استفاده از چند دستگاه تریلی کشنده اقدام به انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اجرای طرح تعقیب و مراقبت در محور‌های مواصلاتی استان، موفق شدند ۱۳ دستگاه تریلی حامل سوخت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی را توقیف کنند که در بازرسی از آنها ۴۱۰ هزار لیتر نفت‌گاز قاچاق کشف شد.

سرهنگ عباسی با اشاره به دستگیری ۱۳ متهم در این رابطه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق به‌صورت مستمر در دستور کار فرماندهی انتظامی استان قرار دارد و پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق سوخت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.