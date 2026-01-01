\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0647\u0631 \u0644\u0631\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0646\u0627\u0622\u0631\u0627\u0645\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0622\u0646 \u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f..