پخش زنده
امروز: -
۳۰ زوج جوان خانواده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا لرستان آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول حوزه نمایندگی مؤسسه راهسازان قرارگاه خاتم الانبیا لرستان در جشن ازدواج آسان ۳۰ زوج جوان خانواده این قرارگاه گفت: این زوجها با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان آغاز زندگی خود را جشن گرفتند.
حجت الاسلام عرب عامری افزود: قرارگاه خاتم الانبیا علاوه بر صنعت و سازندگی، در عرصه ترویج فرهنگ ازدواج آسان و بی تکلف نیز پیشرو است.
در پایان این مراسم از طرف قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا استان بستههای حمایتی و هدایایی به زوجهای جوان اهدا شد.