بر اساس متن شهادت جک اسمیت، دادستان ویژه پیشین وزارت دادگستری آمریکا، دونالد ترامپ در محافل خصوصی به اطرافیان خود اذعان کرده بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ از جو بایدن شکست خورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۲۵۵ صفحه از متن شهادت جک اسمیت را منتشر کرد؛ شهادتی که او اواسط دسامبر گذشته در برابر این کمیته با اکثریت جمهوری‌خواه و در دفاع از تحقیقات خود ارائه کرده بود. این جلسه پس از ماه‌ها افشاگری و فشار از سوی جمهوری‌خواهان و منصوبان ترامپ در وزارت دادگستری برگزار شد؛ اقداماتی که با هدف بی‌اعتبار کردن تحقیقات اسمیت و تقویت ادعا‌های ترامپ درباره سوءاستفاده سیاسی از نظام قضایی انجام شد.

در حالی که ترامپ به‌طور علنی و نادرست مدعی پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ بود، هوادارانش ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا یورش بردند تا مانع تأیید نتایج انتخابات شوند؛ اقدامی که ناکام ماند و ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، عاملان آن را عفو کرد.

خبرگزاری رویترز در این باره نوشت: در جریان این شهادت، از اسمیت پرسیده شد آیا ترامپ «به این موضوع اذعان کرده که می‌دانست واقعاً انتخابات را به بایدن باخته است یا نه». اسمیت در پاسخ گفت: «بله.» او توضیح داد که این اظهارات به نقل از سخنان ترامپ در جمع افراد دیگر مطرح شده و شامل جملاتی مانند «مهم نیست برنده شدی یا باختی، باید تا پای جان بجنگی» و نیز «باور می‌کنی به این لعنتی باختم؟» در اشاره به جو بایدن بوده است.

این گزارش اضافه کرد: اسمیت این اظهارات را «تأییدکننده و تقویت‌کننده پرونده کلی» علیه ترامپ دانسته است. کاخ سفید تاکنون خارج از ساعات کاری رسمی واکنشی به درخواست اظهار نظر درباره این شهادت نشان نداده است.

اسمیت و تیم او در سال ۲۰۲۳ دو کیفرخواست علیه ترامپ صادر کردند؛ یکی درباره نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه پس از پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری و دیگری درباره تلاش برای لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰. این پرونده‌ها پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ و با استناد به سیاست وزارت دادگستری مبنی بر عدم تعقیب قضایی رئیس‌جمهور مستقر مختومه شد. اسمیت تأکید کرده است که اقدامات او مطابق مقررات بوده و انگیزه سیاسی نداشته، ادعایی که ترامپ و متحدانش آن را رد می‌کنند.