مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان از ثبتنام بیش از ۱۵ هزار نفر برای حضور در آیین معنوی اعتکاف در این استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته که ۱۱ هزار نفر در اعتکاف شرکت کرده بودند، ۳۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حجتالاسلام یوسفی با بیان اینکه ظرفیت مساجد استان برای برگزاری مراسم اعتکاف در سال جاری افزایش یافته است، افزود: امسال ظرفیت مساجد استان نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که این امر در پاسخ به استقبال گسترده مردم، بهویژه جوانان، صورت گرفته است.
وی با اشاره به آمادگی مساجد استان برای میزبانی از معتکفان ادامه داد: بسیاری از مساجد استان از هماکنون برای برگزاری این مراسم معنوی آماده شدهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر حضور پررنگ دانشآموزان در مراسم اعتکاف امسال گفت: حدود ۷۰ درصد ظرفیت اعتکاف به دانشآموزان اختصاص یافته که این حضور پرشور، فضای معنوی اعتکاف را پویاتر کرده است.
یوسفی افزود: در ایام اعتکاف، برنامههای متنوعی از جمله جلسات قرائت و تدبر در قرآن کریم، سخنرانیهای اخلاقی و معرفتی، حلقههای پرسش و پاسخ دینی، کارگاههای آموزشی ویژه جوانان و نشستهای فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.
مراسم معنوی اعتکاف امسال از ۱۳ تا ۱۵ ماه جاری در ۱۳۵ مسجد استان زنجان برپا میشود.